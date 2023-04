Denuncia il furto della Panda e va a comprare un'auto nuova. Ma si era solo dimenticata dove aveva parcheggiato

(Di lunedì 17 aprile 2023) All'inizio di marzo hal'a Napoli in via Altamura , al Vomero. Ha dimenticatol'lasciata, non è più riuscita a ritrovarla e ne hato ilai carabinieri di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #Napoli Denuncia il furto della Panda e va a comprare un'auto nuova. Ma si era solo dimenticata dove l'aveva parche… - occhio_notizie : La protagonista della vicenda all'inizio di marzo aveva parcheggiato la vettura in questione in via Altamura, al Vo… - Fuffi65258098 : RT @blusewillis2: Napoli, denuncia il furto dell'auto e ne compra una nuova: aveva solo dimenticato dove l'aveva parcheggiata - blusewillis2 : Napoli, denuncia il furto dell'auto e ne compra una nuova: aveva solo dimenticato dove l'aveva parcheggiata - BuonoClaudio : Potenza, furto e danneggiamento. La Polizia individua e denuncia due ladri italiani -

Ha pensato che si trattasse di una vettura rubata ed è andato a controllare sul database delle denunce di, così è risalito allapresentata ai militari di Bacoli e si è messo in ...... IN CASO DI SMARRIMENTO O, OCCORRE COPIA DELLA. SE IL RICHIEDENTE IL PASSAPORTO HA FIGLI MINORI: ATTO SI ASSENSO DELL'ALTRO GENITORE CORREDATO DI FOTOCOPIA DI DOCUMENTO D'IDENTITÁ ...... per ripararsi dalle violenze, 'sono rimasti per tre giorni senza cibo né acqua potabile e il...Save the Children. Arshad Malik, direttore di Save the Children in Sudan, invita tutte le ...

Napoli, denuncia il furto dell'auto e ne compra una nuova: aveva solo dimenticato dove l'aveva parcheggiata ilmattino.it

All'inizio di marzo ha parcheggiato l'auto a Napoli in via Altamura, al Vomero. Ha dimenticato dove l'aveva lasciata, non è più riuscita a ritrovarla e ne ...La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha deferito due individui ritenuti responsabili di danneggiamento e furto aggravato, perpetrati nei pressi di un noto supermercato di Potenza. I due, entrambi c ...