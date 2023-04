Demografia, l’India effettua il sorpasso: non è più la Cina la nazione più popolosa del mondo (Di lunedì 17 aprile 2023) Non c’è il fotogramma del sorpasso, ma il sorpasso c’è stato. Esattamente a metà del mese di aprile, com’era stato preventivato. Da oggi o forse da ieri (la statistica non è una scienza esatta), infatti, è l’India e non più la Cina la nazione più popolosa al mondo. Battendo un record che durava da due secoli, ora che al mondo siamo più di otto miliardi. La notizia sta rimbalzando da una parte all’altra degli oceani, sulle pagine del quotidiano americano Wall Street Journal come nei servizi dell’emittente panaraba Al Jazeera. A certificarla sono gli esperti dell’Onu, che l’hanno quantificata attraverso una previsione destinata ad avverarsi entro la fine dell’anno. A fine anno l’India avrà 1 miliardo e 429 milioni di abitanti In quel ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 aprile 2023) Non c’è il fotogramma del, ma ilc’è stato. Esattamente a metà del mese di aprile, com’era stato preventivato. Da oggi o forse da ieri (la statistica non è una scienza esatta), infatti, èe non più lalapiùal. Battendo un record che durava da due secoli, ora che alsiamo più di otto miliardi. La notizia sta rimbalzando da una parte all’altra degli oceani, sulle pagine del quotidiano americano Wall Street Journal come nei servizi dell’emittente panaraba Al Jazeera. A certificarla sono gli esperti dell’Onu, che l’hanno quantificata attraverso una previsione destinata ad avverarsi entro la fine dell’anno. A fine annoavrà 1 miliardo e 429 milioni di abitanti In quel ...

India, dividendo demografico e innovazione alla base del miracolo economico che diventa sempre più attrattivo: il caso Apple Demografia ma non solo: l'India si mostra alla frontiera dell'innovazione in molti ambiti. Dai servizi ad alto valore aggiunto all 'e - commerce e ai pagamenti digitali sviluppati da numerose start ... Oltre lo store: tutti i piani di Apple in India PERCHÉ PROPRIO L'INDIA Tutte queste attenzioni per l'India da parte di Apple non sono casuali. Innanzitutto, c'entra la demografia: la popolazione indiana è più grande, secondo alcune stime , di ... Soppiantati da chi ha più vita in corpo ... da 14 a 7, in Cina è sceso da 25 a 10, in India addirittura da ... di conseguenza, l'esplosione di divorzi e separazioni. Ma la ... Si parla molto di demografia in Italia. I più qualificati sono ... ma non solo:si mostra alla frontiera dell'innovazione in molti ambiti. Dai servizi ad alto valore aggiunto all 'e - commerce e ai pagamenti digitali sviluppati da numerose start ...PERCHÉ PROPRIOTutte queste attenzioni perda parte di Apple non sono casuali. Innanzitutto, c'entra la: la popolazione indiana è più grande, secondo alcune stime , di ...... da 14 a 7, in Cina è sceso da 25 a 10, inaddirittura da ... di conseguenza,'esplosione di divorzi e separazioni. Ma la ... Si parla molto diin Italia. I più qualificati sono ... Demografia, l'India effettua il sorpasso: non è più la Cina la nazione ... Secolo d'Italia