Dedicato al giornalismo (oggi sempre vivo) che diffuse la bufala del bacio tra Riina e Andreotti (Di lunedì 17 aprile 2023) Non fidarsi mai, specie nelle cose che riguardano l’argomento principale dei cospirazionisti: le manovre della politica che si sarebbe servita della manovalanza mafiosa Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 aprile 2023) Non fidarsi mai, specie nelle cose che riguardano l’argomento principale dei cospirazionisti: le manovre della politica che si sarebbe servita della manovalanza mafiosa

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Dedicato al giornalismo (oggi sempre vivo) che diffuse la bufala del bacio tra Riina e Andreotti (di P. Battista) - Antigon84594285 : @PierluigiGorgo1 Tra l'altro non capisco la sua figura, dice di non essere giornalista ma scrive articoli e tiene l… - nicolaebasta : RT @MarcoBonardi: @Radio1Rai @vascopirri Rai, avete stracciato i maroni. Neanche al Papa avete dedicato così tanto spazio e forse neanche a… - ragusaoggi : Ha dedicato circa sessanta anni della sua vita all'informazione scrivendo quotidianamente per il “Sicilia” - MarcoBonardi : @Radio1Rai @vascopirri Rai, avete stracciato i maroni. Neanche al Papa avete dedicato così tanto spazio e forse nea… -