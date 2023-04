Dedicato a tutte le imprenditrici innovative: c'è tempo fino al 18 maggio per candidarsi (Di lunedì 17 aprile 2023) Nel 2022, nonostante si sia registrato un calo significativo nelle nuove imprese, l’imprenditoria innovativa femminile ha invece accelerato, trainata dai settori a maggior contenuto di conoscenza. Lo dicono i dati dell’ultimo rapporto dell’Osservatorio per l’imprenditorialità femminile di Unioncamere; lo testimonia il numero di storie di successo che ogni anno il Premio GammaDonna per l’imprenditoria femminile innovativa seleziona per contribuire al superamento del gender gap. Premio GammaDonna, le finaliste del 2022 Il Premio negli anni ha fatto scouting di storie eccezionali, scommesse vinte, sogni realizzati. E quest’anno le storie di innovazione finaliste torneranno a calcare il prestigioso palcoscenico dell’Italian Tech Week. L’appuntamento è per venerdì 29 settembre 2023 delle OGR-Officine Grandi Riparazioni di Torino, tappa finale del road-show. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 17 aprile 2023) Nel 2022, nonostante si sia registrato un calo significativo nelle nuove imprese, l’imprenditoria innovativa femminile ha invece accelerato, trainata dai settori ar contenuto di conoscenza. Lo dicono i dati dell’ultimo rapporto dell’Osservatorio per l’imprenditorialità femminile di Unioncamere; lo testimonia il numero di storie di successo che ogni anno il Premio GammaDonna per l’imprenditoria femminile innovativa seleziona per contribuire al superamento del gender gap. Premio GammaDonna, le finaliste del 2022 Il Premio negli anni ha fatto scouting di storie eccezionali, scommesse vinte, sogni realizzati. E quest’anno le storie di innovazione finaliste torneranno a calcare il prestigioso palcoscenico dell’Italian Tech Week. L’appuntamento è per venerdì 29 settembre 2023 delle OGR-Officine Grandi Riparazioni di Torino, tappa finale del road-show. ...

