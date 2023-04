Decreto migranti, in Senato modifiche governo: opposizioni sulle barricate (Di lunedì 17 aprile 2023) Piantedosi: "Sulla protezione speciale va trovato punto equilibrio" Si riapre in Senato, in Commissione Affari Costituzionali, la discussione sul Decreto migranti, il cosiddetto Dl Cutro nato con il Cdm in trasferta dopo il naufragio in cui hanno perso la vita oltre 100 persone nelle acque della Calabria. La maggioranza presenta le modifiche al Decreto, dalle 12 in prima Commissione, relative anche al tema dibattuto della protezione speciale. Una mossa condivisa dal centrodestra che potrebbe veder la Lega rinunciare ai suoi emendamenti, attualmente in stand-by. Sulla stretta prevista dal governo, è aperto lo scontro con le opposizioni, che hanno fatto sapere che si opporranno in modo netto alle misure previste dal governo. Intanto anche i sindaci ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 aprile 2023) Piantedosi: "Sulla protezione speciale va trovato punto equilibrio" Si riapre in, in Commissione Affari Costituzionali, la discussione sul, il cosiddetto Dl Cutro nato con il Cdm in trasferta dopo il naufragio in cui hanno perso la vita oltre 100 persone nelle acque della Calabria. La maggioranza presenta leal, dalle 12 in prima Commissione, relative anche al tema dibattuto della protezione speciale. Una mossa condivisa dal centrodestra che potrebbe veder la Lega rinunciare ai suoi emendamenti, attualmente in stand-by. Sulla stretta prevista dal, è aperto lo scontro con le, che hanno fatto sapere che si opporranno in modo netto alle misure previste dal. Intanto anche i sindaci ...

