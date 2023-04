Debito pubblico, ci risiamo: Italia record con 2.772 miliardi (Di lunedì 17 aprile 2023) Cambiano le epoche, i governi e i fattori interni ed esterni, ma il risultato è sempre lo stesso: il Debito pubblico Italiano, letteralmente esploso dagli anni ’80 in poi, non diminuisce e anzi aumenta, facendo segnare la nuova cifra record di 2.772 miliardi, segnando una crescita di 21,6 miliardi rispetto al mese precedente. Lo comunica l’Istituto di Via Nazionale, che ha pubblicato stamattina il supplemento “Fabbisogno e Debito”. Fabbisogno e Debito pubblico L’aumento del Debito pubblico, si apprende dal rapporto – è stato causato dalla crescita del fabbisogno (di 12,9 miliardi) e dall’incremento delle disponibilità liquide del Tesoro (per 8,6 miliardi). Ha inoltre ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 aprile 2023) Cambiano le epoche, i governi e i fattori interni ed esterni, ma il risultato è sempre lo stesso: ilno, letteralmente esploso dagli anni ’80 in poi, non diminuisce e anzi aumenta, facendo segnare la nuova cifradi 2.772, segnando una crescita di 21,6rispetto al mese precedente. Lo comunica l’Istituto di Via Nazionale, che ha pubblicato stamattina il supplemento “Fabbisogno e”. Fabbisogno eL’aumento del, si apprende dal rapporto – è stato causato dalla crescita del fabbisogno (di 12,9) e dall’incremento delle disponibilità liquide del Tesoro (per 8,6). Ha inoltre ...

