De Toni nuovo Sindaco di Udine

Leggi su udine20

(Di lunedì 17 aprile 2023) Alberto Felice Deè stato eletto comediha scelto di cambiare. Prima di qualsiasi altro commento non posso non ringraziare fin da subito i cittadini e le cittadine che hanno voluto dare fiducia al nostro progetto civico. Un risultato che premia tutte le fatiche che i nostri candidati e le nostre candidate hanno impiegato per raccontare lache vogliamo. Unapiù bella, viva, attrattiva. In una parola più felice». Sono le prime parole di Alberto Felice Deche nella sfida al ballottaggio per la carica adiha superato lo sfidante del centrodestra Pietro Fontanini. «Non posso dire – continua De– che ora ci rimboccheremo le ...