De Luca: “Nessuna contrapposizione ideologica sul Commissario per l’Immigrazione” (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“In relazione alla nomina del Commissario straordinario per l’Immigrazione, la Regione Campania non ha espresso, diversamente da quanto può apparire dalle cronache di stampa, Nessuna posizione di contrapposizione ideologica o pregiudiziale. La Campania esprime il proprio dissenso nel merito di misure – come l’eliminazione della “protezione speciale” – che possono aggravare i problemi, lasciando abbandonati a se stessi nei quartieri e nelle città, persone che in concreto non si riescono a rimpatriare, e che rimangono esposte al richiamo della delinquenza organizzata. La Campania è critica anche rispetto ai tempi affrettati assunti per discutere con serietà di vicende così delicate. Siamo pronti a una discussione di merito con il Governo e con il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“In relazione alla nomina delstraordinario per, la Regione Campania non ha espresso, diversamente da quanto può apparire dalle cronache di stampa,posizione dio pregiudiziale. La Campania esprime il proprio dissenso nel merito di misure – come l’eliminazione della “protezione speciale” – che possono aggravare i problemi, lasciando abbandonati a se stessi nei quartieri e nelle città, persone che in concreto non si riescono a rimpatriare, e che rimangono esposte al richiamo della delinquenza organizzata. La Campania è critica anche rispetto ai tempi affrettati assunti per discutere con serietà di vicende così delicate. Siamo pronti a una discussione di merito con il Governo e con il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VitaWebTV : DE LUCA: NESSUNA CONTRAPPOSIZIONE IDEOLOGICA SU COMMISSARIO IMMIGRAZIONEDALLA CAMPANIA SOLO VALUTAZIONI DI MERITO - ManuNap : @Lustramele_Luca 1) non c’è stata nessuna minaccia ma un malaugurio pressoché isolato che fa assolutamente schifo e… - Alexpalzy : @ogliari_luca @miozzia_ruri @fdragoni Non ti agitare hai detto una cazzata, a Les Mans non c’era nessuna imposizion… - Luca_Milello : RT @Misurelli77: Nessuna pacificazione nazionale Nessun compromesso Nessun riconoscimento I fasci si combattono Il 25 aprile è e sempre… - tontini_luca : RT @andreacantelmo8: Casualmente tutti i pacifinti nostrani si sono indignati per l'invio di armi all'#Ucraina. Però non hanno mai speso ne… -