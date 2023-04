De Laurentiis e Lotito, due eversori in Serie A: vincono con pochi soldi e la forza delle idee (Messaggero) (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Messaggero elogia il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e quello della Lazio, Claudio Lotito, in un articolo a firma di Andrea Sorrentino. Comandano il campionato con due squadre costruite spendendo pochi soldi e azzeccando le scelte in termini di allenatore e giocatori. Con la forza delle idee. Li accomuna avere due nomi da imperatori romani, lavorare a Roma e soprattutto le critiche, anche violente, ricevute, nel corso degli anni, da tifosi e non solo. Sorrentino scrive: “Uno è sotto scorta per minacce ricevute dai suoi tifosi. L’altro lo è stato anni fa, e sempre per lo stesso motivo. Entrambi, ecco un’altra cosa che li lega, non sono mai stati granché amati dalla critica, forse perché non titolari di centri di potere, anzi chi ha ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 aprile 2023) Ilelogia il presidente del Napoli, Aurelio Dee quello della Lazio, Claudio, in un articolo a firma di Andrea Sorrentino. Comandano il campionato con due squadre costruite spendendoe azzeccando le scelte in termini di allenatore e giocatori. Con la. Li accomuna avere due nomi da imperatori romani, lavorare a Roma e soprattutto le critiche, anche violente, ricevute, nel corso degli anni, da tifosi e non solo. Sorrentino scrive: “Uno è sotto scorta per minacce ricevute dai suoi tifosi. L’altro lo è stato anni fa, e sempre per lo stesso motivo. Entrambi, ecco un’altra cosa che li lega, non sono mai stati granché amati dalla critica, forse perché non titolari di centri di potere, anzi chi ha ...

