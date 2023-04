«De Laurentiis accusato di essersi arreso agli ultras | ma dietro la mediazione c’è Piantedosi» Il Guardian

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 17 aprile 2023) Non poteva restare confinata in Italia la trattativa tira-e-molla tra Dee glidel Napoli. Perché è appunto una vicenda quantomeno curiosa per gestione e svolte inaspettate. Il, nella consueta rubrica sul calcio italiano di Nicky Bandini, oggi la riprende in tutti i suoi punti, cercando di spiegarla ai lettori inglesi. Non è facile, effettivamente. “Glisi erano dichiarati in sciopero all’inizio di questo mese, protestando silenziosamente nella sconfitta 4-0 in campionato contro il Milan. Le loro lamentele erano molte e non condivise in modo uniforme. Alcuni erano molto arrabbiati per le disposizioni di sicurezza allo stadio, che vanno dalle restrizioni su bandiere e tamburi all’obbligo per i tifosi di aderire al programma di fidelity card per acquistare i biglietti. Altri per ...