De Gregorio: il PD sia chiaro sul termovalorizzatore (Di lunedì 17 aprile 2023) Flavia De Gregorio (Lista Civica Calenda Sindaco): il PD sia chiaro sul termovalorizzatore – “Avrebbe dovuto dare una linea chiara su una delle principali questioni presenti nell’agenda politica e, invece, il segretario Schlein, davanti a domande dirette sul termovalorizzatore a Roma, ha preferito nuovamente fare melina. A questo punto il rischio concreto, a meno che il Pd non riesca a trovare una posizione comune, è che giovedì alla Camera passino gli ordini del giorno contrari al termovalorizzatore e Gualtieri, dopo aver gongolato per l’ok dell’Europa all’impianto ed essersi illuso di dare il via a una nuova era entro il 2026, si veda revocati i poteri commissariali. Che il Pd fosse deciso a mettere sotto attacco il progetto capace di liberare la città dai rifiuti era abbastanza ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 aprile 2023) Flavia De(Lista Civica Calenda Sindaco): il PD siasul– “Avrebbe dovuto dare una linea chiara su una delle principali questioni presenti nell’agenda politica e, invece, il segretario Schlein, davanti a domande dirette sula Roma, ha preferito nuovamente fare melina. A questo punto il rischio concreto, a meno che il Pd non riesca a trovare una posizione comune, è che giovedì alla Camera passino gli ordini del giorno contrari ale Gualtieri, dopo aver gongolato per l’ok dell’Europa all’impianto ed essersi illuso di dare il via a una nuova era entro il 2026, si veda revocati i poteri commissariali. Che il Pd fosse deciso a mettere sotto attacco il progetto capace di liberare la città dai rifiuti era abbastanza ...

