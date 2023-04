Davide Donadei pubblica una foto di una maglietta bianca con macchie rosse poi si scusa: “Ho ceduto alla mia ansia” (Di lunedì 17 aprile 2023) L’ex concorrente del GfVip ed ex tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei, ha rilasciato una commovente dichiarazione nelle sue Instagram stories a seguito della pubblicazione di alcune fotografie sul social network, che avrebbero destato parecchia preoccupazione nei suoi fan e che Donadei ha provveduto a cancellare poco tempo dopo. Successivamente, ecco che l’influencer ha pubblicato un lungo sfogo nei riguardi della sua travagliata storia d’amore con Chiara Rabbi, dichiarando di non essere riuscito a recuperare i rapporti con l’ex ragazza, nonostante il tentativo di riavvicinamento. “Sono molto deluso – ha scritto – ho messo tutto il mio cuore ancora una volta! Volevo chiarire che non c’è stata alcuna violenza su di me, stanotte, se non a livello psicologico”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) L’ex concorrente del GfVip ed ex tronista di Uomini e Donne,, ha rilasciato una commovente dichiarazione nelle sue Instagram stories a seguito dellazione di alcunegrafie sul social network, che avrebbero destato parecchia preoccupazione nei suoi fan e cheha provveduto a cancellare poco tempo dopo. Successivamente, ecco che l’influencer hato un lungo sfogo nei riguardi della sua travagliata storia d’amore con Chiara Rabbi, dichiarando di non essere riuscito a recuperare i rapporti con l’ex ragazza, nonostante il tentativo di riavvicinamento. “Sono molto deluso – ha scritto – ho messo tutto il mio cuore ancora una volta! Volevo chiarire che non c’è stata alcuna violenza su di me, stanotte, se non a livello psicologico”. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Davide Donadei pubblica una foto di una maglietta bianca con macchie rosse poi si scusa: “Ho ceduto alla mia ansia” - OhWhatFun__ : RT @sonostronzaaa: drama davide donadei. thread non richiesto ma che deve essere per forza fatto: (in continuo aggiornamento si spera) - ADelleNotizie : GF VIP Chiara Rabbi svela come va con Davide Donadei #gfvip #gintonic #donnalisi #isola #isoladeifamosi… - ADelleNotizie : GF VIP Chiara Rabbi svela come va con Davide Donadei #gfvip #nikiters #incorvassi #donnalisi #oriana #oriele #micol… - flamanc24 : RT @sonostronzaaa: drama davide donadei. thread non richiesto ma che deve essere per forza fatto: (in continuo aggiornamento si spera) -