Davide Donadei pubblica e rimuove foto shock | “Ho tentato di riavvicinarmi a Chiara”

(Di lunedì 17 aprile 2023)è stato uno dei concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, vinta dalla sua amica Nikita Pelizon. Poche ore fa, l’ex tronista salentino hato alcuni contenuti sui suoi social che stanno facendo particolarmente discutere.ha postato dellementre indossava una canotta bianca sporcata con delle macchie che, a tutti, sono sembrate essere di sangue. Al post aveva messo mi piace persino una ex vippona, Sarah Altobello. Poco dopo però,ha deciso di eliminare queste stranespiegando nelle ig stories che hadi avvicinarsi alla sua ex fidanzataRabbi, conosciuta proprio a Uomini e Donne. Ma vediamo che cosa ha svelato l’ex concorrente del GF Vip ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Davide Donadei, foto shock poi rimosse: “Ho tentato di riavvicinarmi a Chiara” #UominieDonne #gfvip #gfvip7 - FaTinaameta : @matteodiamante ciao matteo visto che ormai siamo amici perché non spieghi a davide donadei che l'unica sede opport… - sonostronzaaa : drama davide donadei. thread non richiesto ma che deve essere per forza fatto: (in continuo aggiornamento si sper… - GossipOne_it : 'Davide Donadei svela il suo segreto: ha cercato di riconquistare Chiara Rabbi!' #gfvip #uominiedonne #amici22… - GossipOne_it : 'Davide Donadei svela il suo segreto: ha cercato di riconquistare Chiara Rabbi!' -

, ex tronista di 'Uomini e Donne' e protagonista dell'ultimo 'GF Vip' , che ha visto un po' a sorpresa vincere Nikita Pelizon , è tornato a far parlare di sé per alcune foto piuttosto ..., ex concorrente del GfVip ed ex tronista di Uomini e Donne , nelle ultime ore si è lasciato andare ad una dichiarazione molto toccante nelle sue Instagram stories . Sembrerebbe che l'...Nel corso della partecipazione dial GF Vip , si è spesso parlato di un presunto tradimento a scapito della sua ex fidanzata Chiara Rabbi . La coppia, formatasi nello studio di Uomini e Donne, dopo un periodo di ...

Uomini e Donne, Davide Donadei: “Dolore e tristezza, ho provato a..." Isa e Chia

Davide Donadei, ex concorrente del GfVip ed ex tronista di Uomini e Donne, nelle ultime ore si è lasciato andare ad una dichiarazione molto toccante nelle sue Instagram stories. Sembrerebbe che l'ex c ...Davide Donadei è stato coinvolto in una rissa a causa dell'ex fidanzata Chiara Rabbi Le foto con la maglietta sporca di sangue preoccupano i fan. Ecco le sue parole.