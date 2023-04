Davide Donadei dopo le foto shock, la verità sulla ex fidanzata Chiara Rabbi: “Ci siamo baciati e dopo ho spaccato tutto!” (Di lunedì 17 aprile 2023) Davide Donadei terminato il Grande Fratello Vip avrebbe tentato un riavvicinamento (andato male) alla ex fidanzata Chiara Rabbi, ma le cose, evidentemente, non sarebbero andate come sperato. Davide Donadei dopo le foto shock, la verità sulla ex fidanzata Chiara Rabbi In una Storia pubblicata su Instagram, il ristoratore salentino ha svelato di averci riprovato ma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 17 aprile 2023)terminato il Grande Fratello Vip avrebbe tentato un riavvicinamento (andato male) alla ex, ma le cose, evidentemente, non sarebbero andate come sperato.le, laexIn una Storia pubblicata su Instagram, il ristoratore salentino ha svelato di averci riprovato ma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Davide Donadei dopo le foto shock, la verità sulla ex fidanzata Chiara Rabbi: “Ci siamo baciati e dopo ho spaccato… - Raggiodi_stella : RT @BITCHYFit: Davide Donadei, verità sulle foto insanguinato: “Ho spaccato tutto” #GFVip - koala_wednesday : RT @jordmungandrr: il grande fratello nip significa che non vedrò neanche questa volta vera gemma concorrente voglio spaccare tutto come da… - BITCHYFit : Davide Donadei, verità sulle foto insanguinato: “Ho spaccato tutto” #GFVip - P0Ltrisco : Ringraziamo Davide Donadei per reggere da solo sulle spalle questo post GFvip -