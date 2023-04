Date, firme e luoghi: i nodi dello scontro sull’eredità Agnelli (Di lunedì 17 aprile 2023) Nello scontro tra Margherita Agnelli e i tre figli, Ginevra, Lapo e John Elkann a proposito dell’eredità di Gianni Agnelli è finita anche la Dicembre, la società semplice creata dall’Avvocato nel 1984 per custodire il tesoro di famiglia e gestire i 25,5 miliardi di patrimonio della holding Exor (che proprio oggi ha annunciato i risultati L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 17 aprile 2023) Nellotra Margheritae i tre figli, Ginevra, Lapo e John Elkann a proposito dell’eredità di Gianniè finita anche la Dicembre, la società semplice creata dall’Avvocato nel 1984 per custodire il tesoro di famiglia e gestire i 25,5 miliardi di patrimonio della holding Exor (che proprio oggi ha annunciato i risultati L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : Date, firme, luoghi e i dubbi sulla Dicembre, la cassaforte di famiglia: tutti i nodi dello scontro sull’eredità… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Date, firme e luoghi: i nodi dello scontro sull’eredità Agnelli: Nello scontro tra Margherita… - antigone2004 : @Segnoditerra_1 Nella mia scuola dopo il corso e il test finale, la segreteria ha fatto uscire un foglio firme con… - L_indiscreto : @ilriformista Secondo me date i numeri ! Giuridicamente non ci entrerà nulla ma non mi dite che non parlava con la… - ternaordinata : @antonialaco00 @SofiaSea2021 Non capisco qual è il tuo problema: Ci sono le carte e le -