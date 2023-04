Dalla strada al palco | chi sono gli ospiti di martedì 18 aprile 2023 | anticipazioni puntata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 17 aprile 2023)alè un programma, in onda su Rai 1 in prima serata, che sta riscuotendo grande successo di pubblico. Domani,18, sarà il quarto appuntamento con la trasmissione condotta da Nek che vedrà sedere al posto dei ‘passanti importanti’: il noto cantante Francesco Renga e l’attore comico Maurizio Ferrini, più noto come la signora Coriandoli. A questi ultimi due spetterà il non facile compito di esprimere le proprie preferenze tra gli artisti in gara. Un voto che andrà a sommarsi a quelli del pubblico in studio. Tre delle esibizioni più votate saranno tra le 15 che si contenderanno il titolo come Miglior Artista did’Italia nella serata conclusiva, che si terrà il 2 maggio prossimo. La scorsa settimana i due passanti importanti con il pubblico hanno ...