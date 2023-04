“Dalla Casa allo studio”. Opinioniste GF Vip 8, spuntano due nomi-bomba (Di lunedì 17 aprile 2023) Opinioniste GF Vip 8, circolano già due nomi ‘top’. La settima edizione del reality show si è appena conclusa ma le indiscrezioni su protagonisti e cast sono già uscite. I prossimi vipponi di Alfonso Signorini, a quanto pare riconfermato alla guida del programma, dovrebbero varcare la famosa porta rossa a settembre. Tra loro, scrive Novella 2000, potrebbe esserci Gianluca BeninCasa, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi più e più volte nominato al GF Vip 7, vinto da Nikita Pelizon. Ancora, a varcare la porta rossa potrebbe esserci anche Brenda Asnicar, la famosa Antonella de Il mondo di Patty. Il terzo papabile concorrente arriva invece da un altro reality Mediaset ed è attualmente impegnato nel dating show più famosi di Canale 5: Luca Daffrè. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è prossimo alla scelta a UeD e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 aprile 2023)GF Vip 8, circolano già due‘top’. La settima edizione del reality show si è appena conclusa ma le indiscrezioni su protagonisti e cast sono già uscite. I prossimi vipponi di Alfonso Signorini, a quanto pare riconfermato alla guida del programma, dovrebbero varcare la famosa porta rossa a settembre. Tra loro, scrive Novella 2000, potrebbe esserci Gianluca Benin, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi più e più voltenato al GF Vip 7, vinto da Nikita Pelizon. Ancora, a varcare la porta rossa potrebbe esserci anche Brenda Asnicar, la famosa Antonella de Il mondo di Patty. Il terzo papabile concorrente arriva invece da un altro reality Mediaset ed è attualmente impegnato nel dating show più famosi di Canale 5: Luca Daffrè. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è prossimo alla scelta a UeD e ...

