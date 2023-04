Dal ministero del Lavoro 2 decreti contro il lavoro nero (Di lunedì 17 aprile 2023) Il ministro del lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, ha firmato due decreti per proseguire sulla strada della prevenzione e del contrasto al lavoro sommerso. Lo rende noto lo stesso ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023) Il ministro dele delle Politiche sociali, Marina Calderone, ha firmato dueper proseguire sulla strada della prevenzione e del contrasto alsommerso. Lo rende noto lo stesso ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : ''La Pat rifiutò un piano di convivenza con i grandi carnivori'', l'ex ministro Costa a il Dolomiti: ''Era finanzia… - matteosalvinimi : Parte oggi la campagna sulla sicurezza stradale di Miss Italia, patrocinata dal Ministero delle Infrastrutture e de… - MarcoFattorini : La guerra arriva negli apparati russi. L’FSB accusa il Ministero della Difesa di occultare le perdite in Ucraina. L… - notizienet : Dal ministero del Lavoro 2 decreti contro il lavoro nero - Nasce il Comitato per la prevenzione e contrasto del som… - kontross : RT @dukana2: Bocciata dal ministero per la gestione della Sanità calabrese, la dirigente verso la promozione in Regione #Lombardia dove ci… -