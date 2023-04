Dal Giappone con furore, le nuove New Balance RC30 firmate Auralee (Di lunedì 17 aprile 2023) Il brand Giapponese Auralee del designer Ryota Iwai e New Balance tornano a collaborare per una nuova versione delle RC30. Così una delle sneaker del momento, caratterizzata da un'allure decisamente vintage che richiama le silhouette delle scarpe da corsa degli anni Settanta, incontra il gusto di Iwai che le ha reinterpretate creando un fil rouge con la palette scelta per la sua collezione primvera/estate 2023. Le nuove New Balance rievocano le sperimentazioni già in atto su modelli quali le XC-72 e le 327, unite ad ad atmosfere più rétro grazie anche alla rivisitazione di un pezzo storico del marchio di sneaker come le New Balance Trackster. Questo mix di elementi, perfettamente armonizzati, dona alle RC30 un'incredibile versatilità che le rende ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 17 aprile 2023) Il brandsedel designer Ryota Iwai e Newtornano a collaborare per una nuova versione delle. Così una delle sneaker del momento, caratterizzata da un'allure decisamente vintage che richiama le silhouette delle scarpe da corsa degli anni Settanta, incontra il gusto di Iwai che le ha reinterpretate creando un fil rouge con la palette scelta per la sua collezione primvera/estate 2023. LeNewrievocano le sperimentazioni già in atto su modelli quali le XC-72 e le 327, unite ad ad atmosfere più rétro grazie anche alla rivisitazione di un pezzo storico del marchio di sneaker come le NewTrackster. Questo mix di elementi, perfettamente armonizzati, dona alleun'incredibile versatilità che le rende ...

