(Di lunedì 17 aprile 2023) È il racconto di unad’, ildi: l’tra lei e il suo. Ma èuna raccolta di esperienze che ogni proprietario diha vissuto e affontato, e uno scrigno di pillole utili a interpretare idilo che è, sempre, “il migliore amico dell’uomo”. Non a caso il titolo del volume è Perché fa così (Rizzoli), a chiarirne l’intento divulgativo e pratico. L’autrice non è solo una ragazza innamorata del suoora che lui non c’è più (comenel). È una ...

Giuliana è splendida: una solare ragazza del sud, insolitamente bionda,occhi azzurrissimi e ... La classe sprofonda nella noia, in lunghi. Il disagio per quella situazione si stampa sul ...undici metri, Moncini segna il gol del momentaneo vantaggio spallino. Ferraresi che resistono ... finita a reti bianche (0 - 0), con poche emozioni e parecchi, dove le due squadre non si ...Attirati dall'uno o dall'altro cantante,ospiti, dai conduttori, dallo spettacolo o dalle ... di tutto e di più, in uno stesso spettacolo, abbagli ecompresi. Anche chi si illude di ...

0-0 da sbadigli | News Trapani e notizie aggiornate Telesud

45' - Rapuano non concede nemmeno un secondo di recupero, è parziale di 0-0 al Mapei Stadium tra Sassuolo e Juve. 42' - Cross rasoterra messo da Bajrami, Perin abbranca la sfera ...Lo 0-0 del Coliseum Alfonso Perez lascia la squadra di Xavi a 11 punti di vantaggio sul Real a 9 giornate dalla fine della Liga ...