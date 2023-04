Da iconico fuorilegge | Paul Newman invidiava Robert Redford ma nella vita reale si volevano bene

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 17 aprile 2023) Mentre idellaButch Cassidy e Sundance Kid erano strettamente legati, l’attoreha rivelato che al momento delle riprese aveva dei risentimenti nei confronti del giovane. Una vera testimonianza delle loro capacità di recitazione,, nel ruolo diLeRoy Parker o “Butch Cassidy”, enei panni di Harry Longabaugh “Sundance Kid”, sono stati convincenti nei loro ritratti degli amici del selvaggio West, famigerati criminali in fuga dal legge dopo una serie di rapine in banca e in treno. Il film del 1969 suiesistiti davvero ha vinto quattro Oscar e si conferma uno dei più grandi western mai realizzati. Quattro anni dopo, le ...