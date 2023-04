Da Castelvetere alla Camera dei deputati | i giovani di Give Back rilanciano le aree interne

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Dasu Calore a Roma, oggidei, per presentare, il primo think tank deidelle. Un’iniziativa nata lo scorso anno, con il progetto omonimo cofinanziato dal programma Erasmus+, che consentì a oltre 50 ragazzi da tutta Italia di ritrovarsi asul Calore, per una Scuola Estiva di una settimana. “L’idea di “” – dicono i ragazzi oggi in trasferta a Roma- è quella di restituire alle comunità, attraverso azioni concrete, l’energia e le competenze di tutti quelli che hanno lasciato le zone. L’organizzazione si rivolge a studenti, ricercatori, ...