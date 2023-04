Da artificiale a disumana? Dubbi sull' IA

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 17 aprile 2023) Ogni lunedì nel Foglio c'è Un Foglio Internazionale, l'inserto con le segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere, a cura di Giulio Meotti Scrive Niall Ferguson su Bloomberg che non capita tutti i giorni di leggere una previsione di sventura così avvincente come quella di Eliezer Yudkowsky su Time la scorsa settimana. “Il risultato più probabile della costruzione di un’intelligenzasovrumana, in qualcosa di lontanamente simile alle circostanze attuali”, ha scritto, “è che letteralmente tuttia Terra moriranno”. Yudkowsky non è una Cassandra qualunque, scrive Ferguson. “Dirige il Machine Intelligence Research Institute, un’organizzazione senza scopo di lucro a Berkeley, in California, e ha già scritto moltoa questione dell’intelligenza. Va ...