(Di lunedì 17 aprile 2023) Glidihanno girato una bordo, poco prima del naufragio nel quale hanno perso la vita 94 migranti. La circostanza, per altro già emersa per altre traversate, è stata riferita da uno dei sopravvissuti nel corso della drammatica testimonianza che ha reso davanti ai giudici di Crotone durante l’incidente probatorio nell’inchiesta proprio contro gli. Neli migranti hanno dovuto inneggiare a un uomo, probabilmente il trafficante, che gestirebbe una sorta di “agenzia di viaggi” in Turchia,se il loro viaggiostato una. Il, secondo quanto emerso, sarebbero stato acquisito e inserito nel fascicolo, insieme ad altri girati a bordo. Il sopravvissuto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Cutro, un superstite: “Gli scafisti girarono un video promozionale, come fosse una crociera” - AnnaP1953 : RT @Massimo65755300: 'A bordo il video promozionale'. Orrore prima della strage di Cutro: la rivelazione del superstite - Massimo65755300 : 'A bordo il video promozionale'. Orrore prima della strage di Cutro: la rivelazione del superstite - cardella42 : RT @vocedelpatriota: Immigrazione, Foti (FdI): Superstite Cutro conferma campagna per incentivare viaggi low-cost - marisavillani : RT @vocedelpatriota: Immigrazione, Foti (FdI): Superstite Cutro conferma campagna per incentivare viaggi low-cost -

Ilagli indagati: "Come fate a stare tranquilli" "Per una imbarcazione che valeva al ... l'iraniano Rezappourmoghaddam Motjabur, uno dei sopravvissuti al naufragio di Steccato dinel ...'La testimonianza di uno dei superstiti del naufragio dici conferma come i trafficanti di esseri umani abbiano promosso una campagna per incentivare i viaggi della morte a basso costo. Come ......al Tribunale di Crotone nei confronti dei tre presunti scafisti del naufragio di Steccato di. ... Come fa la vostra coscienza a stare tranquilla' ha chiesto ilai tre scafisti che poi ...

Cutro, un superstite indica in aula tre presunti scafisti: "Avete fatto morire donne e bambini" RaiNews

Come per un'agenzia specializzata, dal racconto dei superstiti emerge come i migranti fossero costretti a inneggiare all'organizzatore della traversata ...Durante la traversata conclusa con il naufragio davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro in cui sono morte almeno 94 persone, gli scafisti girarono dei video a fini promozionali. (ANSA) ...