Cuneo per gli appassionati di design, architettura, arte, cibo e viaggio (Di lunedì 17 aprile 2023) La Granda è stata citata da celebri attori, letterati, imperatori. Come non ricordare la celeberrima frase del Principe de Curtis: «Sono un uomo di mondo, ho fatto tre anni di militare a Cuneo». Umberto Eco, invece, diceva: «Solo un piemontese può capire l’animo con cui si pronuncia questa espressione di educata stupefazione. Nessuno dei suoi equivalenti può rendere il sovrano senso di disinteresse». Le attivitàBike feeling – La Via del Sale è una delle tante perle che Cuneo e le sue Alpi offrono agli spiriti wild che vogliono confrontarsi con la natura incontaminata, magari in sella a una e-bike. Benessere ad alta quota – Nel cuore del Parco naturale Alpi Marittime, in Valle Gesso, circondate da faggi monumentali, si trovano le Terme Reali di Valdieri a 1.370 metri per una pausa regale. Il Nuovo Zuavo – Lo Zuavo è senza dubbio uno dei locali ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 17 aprile 2023) La Granda è stata citata da celebri attori, letterati, imperatori. Come non ricordare la celeberrima frase del Principe de Curtis: «Sono un uomo di mondo, ho fatto tre anni di militare a». Umberto Eco, invece, diceva: «Solo un piemontese può capire l’animo con cui si pronuncia questa espressione di educata stupefazione. Nessuno dei suoi equivalenti può rendere il sovrano senso di disinteresse». Le attivitàBike feeling – La Via del Sale è una delle tante perle chee le sue Alpi offrono agli spiriti wild che vogliono confrontarsi con la natura incontaminata, magari in sella a una e-bike. Benessere ad alta quota – Nel cuore del Parco naturale Alpi Marittime, in Valle Gesso, circondate da faggi monumentali, si trovano le Terme Reali di Valdieri a 1.370 metri per una pausa regale. Il Nuovo Zuavo – Lo Zuavo è senza dubbio uno dei locali ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Il governo annuncia che sul 2024 ci saranno 4 mld per ridurre le tasse. Ma già solo per confermare il taglio del cu… - FratellidItalia : ?? Con l'approvazione del Def, arriva anche il taglio del cuneo fiscale per 3 miliardi, destinato alle famiglie con… - francescoseghez : 3 miliardi sul cuneo fiscale sono pochi e gli effetti (se comparati poi all'inflazione) sono quasi impercettibili.… - demian_yexil : RT @serebellardinel: #Def: Nessuna risorsa per rinnovi contrattuali contro #inflazione,uscita graduale ma costante da misure di sostegno pe… - ninafc37 : RT @serebellardinel: #Def: Nessuna risorsa per rinnovi contrattuali contro #inflazione,uscita graduale ma costante da misure di sostegno pe… -