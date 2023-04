Cuneo fiscale 2023: le novità sul nuovo taglio da maggio (Di lunedì 17 aprile 2023) Sono arrivate dal DEF approvato dal governo le prime novità sul Cuneo fiscale 2023: una nuova sforbiciata è pronta per alleviare le tasse in busta paga, già da quest’anno. Il nuovo taglio arriverà con un prossimo decreto, annunciato da Palazzo Chigi nella nota stampa sul contenuto del documento di economica e finanza 2023. Si legge: “si opererà per sostenere la ripartenza della crescita segnalata dagli ultimi dati, nonché per il contenimento dell’inflazione. Il mantenimento dell’obiettivo di deficit esistente (4,5 per cento) permetterà di introdurre, con un provvedimento di prossima adozione, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 17 aprile 2023) Sono arrivate dal DEF approvato dal governo le primesul: una nuova sforbiciata è pronta per alleviare le tasse in busta paga, già da quest’anno. Ilarriverà con un prossimo decreto, annunciato da Palazzo Chigi nella nota stampa sul contenuto del documento di economica e finanza. Si legge: “si opererà per sostenere la ripartenza della crescita segnalata dagli ultimi dati, nonché per il contenimento dell’inflazione. Il mantenimento dell’obiettivo di deficit esistente (4,5 per cento) permetterà di introdurre, con un provvedimento di prossima adozione, undei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 ...

