Cultura: Cdm, Genova capitale italiana del libro nel 2023 (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Genova capitale italiana del libro nel 2023. L'ultimo step dal Cdm di questa mattina a Palazzo Chigi. "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano - si legge nella nota diffusa post Cdm -, ha deliberato l'assegnazione del titolo di capitale italiana del libro, per l'anno 2023, alla città di Genova, ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 febbraio 2020, n. 15". "La giuria ha valutato positivamente l'ampiezza e l'organicità della proposta presentata dalla città, in particolare per la presenza di programmi di valorizzazione e integrazione dell'articolato sistema bibliotecario del territorio comunale e, più in generale, delle collezioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) -delnel. L'ultimo step dal Cdm di questa mattina a Palazzo Chigi. "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellaGennaro Sangiuliano - si legge nella nota diffusa post Cdm -, ha deliberato l'assegnazione del titolo didel, per l'anno, alla città di, ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 febbraio 2020, n. 15". "La giuria ha valutato positivamente l'ampiezza e l'organicità della proposta presentata dalla città, in particolare per la presenza di programmi di valorizzazione e integrazione dell'articolato sistema bibliotecario del territorio comunale e, più in generale, delle collezioni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alessio19521436 : RT @carettamc11: il CdM ha deciso multe fino a 60mila euro per chi imbratta o deturpa i monumenti. I figli di papà finti #ambientalisti dev… - Ilfarnese : RT @carettamc11: il CdM ha deciso multe fino a 60mila euro per chi imbratta o deturpa i monumenti. I figli di papà finti #ambientalisti dev… - FerlitaCarlo : RT @carettamc11: il CdM ha deciso multe fino a 60mila euro per chi imbratta o deturpa i monumenti. I figli di papà finti #ambientalisti dev… - giusi70717321 : RT @carettamc11: il CdM ha deciso multe fino a 60mila euro per chi imbratta o deturpa i monumenti. I figli di papà finti #ambientalisti dev… - AnnaP1953 : RT @carettamc11: il CdM ha deciso multe fino a 60mila euro per chi imbratta o deturpa i monumenti. I figli di papà finti #ambientalisti dev… -