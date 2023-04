(Di lunedì 17 aprile 2023) La nomina, con il ricco programma di eventi dal titolo 'Deliciosa', è un motivo in più per visitare questa affascinante cittadina, ricca di bellezze architettoniche e di cultura, scoprendo la ...

Dietro la chiesa, una strada porta alle Case Sospese , il simbolo di. Tre di queste sono visitabili: la Casa della Sirena (che ospita una locanda) e le Case del Re, dove si può visitare il ...Solange Coyago era in un appartamento a, in Ecuador, e stava per andare a pranzo quando le ... A Guayaquil, a circa 170 miglia a sud - ovest delladell'Ecuador, Quito, le autorità hanno ...spagnola della gastronomia - Fra le principali città della Castiglia - La Mancia, è stata designata per quest'annospagnola della gastronomia (CEGIl CEG è un evento annuale ...

Cuenca, Capitale spagnola della Gastronomia 2023 TGCOM

Una città che per la sua bellezza inconsueta è Patrimonio Unesco dell’Umanità L’andalusa Sanlúcar de Barrameda, ha quindi ceduto il testimone all’affascinante città di Castiglia-La Mancha, nominata pe ...