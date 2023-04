Cucina italiana patrimonio Unesco, la proposta del ministro Sangiuliano (Di lunedì 17 aprile 2023) La Cucina italiana diventerà patrimonio Unesco: “Siamo impegnati su questo fronte, abbiamo inoltrato tutte le domande secondo le procedure prescritte. Con tutto il rispetto per le altre cucine, è stata riconosciuta la Cucina coreana, che non ci sia quella italiana mi sembrava una cosa quantomeno singolare”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a Mattino 5. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 aprile 2023) Ladiventerà: “Siamo impegnati su questo fronte, abbiamo inoltrato tutte le domande secondo le procedure prescritte. Con tutto il rispetto per le altre cucine, è stata riconosciuta lacoreana, che non ci sia quellami sembrava una cosa quantomeno singolare”. Lo ha detto ildella Cultura, Gennaro, a Mattino 5. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

