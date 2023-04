Cucci: "Non trovo determinante il tifo del Maradona per il Napoli, altrimenti.." (Di lunedì 17 aprile 2023) A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Italo Cucci, queste le sue parole: "Con Osimhen dovrebbe essere un'altra partita rispetto alla gara d'andata. Non trovo determinante il tifo del Maradona, altrimenti il Napoli avrebbe dovuto vincere almeno dieci scudetti. Per domani sono tranquillo perchè 1-0 non è un risultato per niente sicuro e domani serà si giocherà il secondo tempo del doppio confronto". Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 17 aprile 2023) A Radio Kiss Kissè intervenuto Italo, queste le sue parole: "Con Osimhen dovrebbe essere un'altra partita rispetto alla gara d'andata. Nonildelilavrebbe dovuto vincere almeno dieci scudetti. Per domani sono tranquillo perchè 1-0 non è un risultato per niente sicuro e domani serà si giocherà il secondo tempo del doppio confronto".

