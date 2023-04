Csel: “Le liste elettorali digitalizzate solo in 1 Comune su 2, in forte ritardo” (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – Ad oggi, poco più di metà dei Comuni italiani (3.965) ha dematerializzato la tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali. Già nell’aprile del 2021, e poi ancora nel 2022, il Viminale aveva esortato tutti i Comuni italiani che erano rimasti ancorati al supporto cartaceo a digitalizzare prima possibile questo processo, ma questi appelli sono praticamente caduti nel vuoto, portando all’adeguamento di soli 825 enti su 4.764 inadempienti, nell’arco di un intero anno. Ad evidenziarlo un’analisi condotta da Csel (Centro Studi Enti Locali) per Adnkronos. Anche sul fronte grandi città, osserva Csel, il tempo sembra essersi fermato. L’elenco dei capoluoghi di province e regioni che hanno compiuto il percorso di dematerializzazione è identico a quello di un anno fa: 68 capoluoghi di provincia e 13 città ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – Ad oggi, poco più di metà dei Comuni italiani (3.965) ha dematerializzato la tenuta e l’aggiornamento delle. Già nell’aprile del 2021, e poi ancora nel 2022, il Viminale aveva esortato tutti i Comuni italiani che erano rimasti ancorati al supporto cartaceo a digitalizzare prima possibile questo processo, ma questi appelli sono praticamente caduti nel vuoto, portando all’adeguamento di soli 825 enti su 4.764 inadempienti, nell’arco di un intero anno. Ad evidenziarlo un’analisi condotta da(Centro Studi Enti Locali) per Adnkronos. Anche sul fronte grandi città, osserva, il tempo sembra essersi fermato. L’elenco dei capoluoghi di province e regioni che hanno compiuto il percorso di dematerializzazione è identico a quello di un anno fa: 68 capoluoghi di provincia e 13 città ...

