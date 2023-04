Cruciani: «Inter, io sto con Inzaghi! Non colpa sua se giocatori non segnano» (Di lunedì 17 aprile 2023) Giuseppe Cruciani in un suo Intervento radiofonico a Radio24 nel corso di “Tutti Convocati” ha preso le difese di Simone Inzaghi sottolineando gli errori dell’Inter. NON colpa INZAGHI – Cruciani ha parlato della lotta per i primi quattro posti e ha difeso così Simone Inzaghi: «La Lazio ha un vantaggio cospicuo, la qualificazione in Champions League è probabile ma non sicura. La squadra di Sarri ha due scontri diretti a San Siro contro Inter e Milan. L’infortunio di Ciro Immobile non ci voleva, era importante per il suo recupero. Io difendo a spada tratta l’Inter. I nerazzurri hanno creato tantissimo nelle ultime partite, ma senza segnare. Il problema della squadra di Inzaghi è la cattiveria e l’attenzione nella fase difensiva, hanno preso gol ridicoli. Sono un grande ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023) Giuseppein un suovento radiofonico a Radio24 nel corso di “Tutti Convocati” ha preso le difese di Simone Inzaghi sottolineando gli errori dell’. NONINZAGHI –ha parlato della lotta per i primi quattro posti e ha difeso così Simone Inzaghi: «La Lazio ha un vantaggio cospicuo, la qualificazione in Champions League è probabile ma non sicura. La squadra di Sarri ha due scontri diretti a San Siro controe Milan. L’infortunio di Ciro Immobile non ci voleva, era importante per il suo recupero. Io difendo a spada tratta l’. I nerazzurri hanno creato tantissimo nelle ultime partite, ma senza segnare. Il problema della squadra di Inzaghi è la cattiveria e l’attenzione nella fase difensiva, hanno preso gol ridicoli. Sono un grande ...

