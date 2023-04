Crowdfunding e paywall | il confronto tra i due modelli a sostegno dell’editoria

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 17 aprile 2023) C’era un tempo in cui l’informazione passava solamente attraverso la carta stampata (quindi, a pagamento). Poi è arrivata la radio, seguita dalla televisione. Fino ad arrivare a internet e a quella percezione (legittima, viste le dinamiche) di poter ottenere contenuti e approfondimenti giornalistici gratuitamente. Senza più andare in edicola, infatti, bastava avere una connessione a internet per accedere ai motori di ricerca o alle homepage dei singoli quotidiani per leggere le notizie. Un modello si business che si è affidato agli algoritmi di Big Tech, provocando il deperimento economico delle testate (singole o dei grandi gruppi editoriali), l’abbassamento degli introiti pubblicitari e – come conseguenza logica – l’appiattimento verso il basso della qualità di ciò che viene scritto (e di come viene scritto). Una corsa affannosa e affannata che ha devastato l’ecosistema ...