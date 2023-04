Crostata glassata | al limone senza burro | mai più senza! Provatela!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 17 aprile 2023)sì, maal: un’esplosione di gusto e sapore, morbida e croccante,con un semplice ripieno di marmellata. Pochissimi grassi, tanta dolcezza e per una pasta frolla perfetta, basterà aggiungere un cucchiaino di lievito! E la ricetta della copertura è così versatile da poter essere utilizzata anche per decorare biscotti e tanti altri dolci! Curiose? Iniziamo!: ingredienti e preparazione. Per questa meravigliosa torta procuratevi: per la glassa: aroma al, 1 fialetta zucchero a velo, 125 g uovo, 1 SOLO albume marmellata di albicocche, 2 cucchiai per la frolla: uova, 2 di cui 1 intero e 1 SOLO tuorlo, farina, 250 g olio di girasole, 70 ml zucchero, 50 g lievito per dolci, 1 ...