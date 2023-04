Croce rossa italiana | Rosario Valastro nuovo presidente

(Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos Salute) -è ufficialmente ildella. Giàfacente funzione della Cri a seguito delle dimissioni di Francesco Rocca, per ben due mandati vicedell'associazione,è stato eletto ieri sera con oltre 370 preferenze (oltre il 62% dei votanti). Nel Consiglio direttivo nazionale sono stati eletti Adriano De Nardis, giàdel Comitato regionale Lazio della Cri, Debora Diodati, giàdel Comitato Cri di Roma Area Metropolitana, e Antonino Calvano, già Consigliere nazionale della. Eletto come ...

"Congratulazioni a Rosario Valastro, eletto presidente della Croce Rossa italiana. Sono certo che con la sua lunga esperienza e la sua competenza saprà proseguire nell'opera di valorizzazione della Croce Rossa italiana e con il contributo delle migliaia di volontari". Il presidente Rocca: 'Uomo preparato, competente e appassionato' ROMA - 'Congratulazioni vivissime al neo - eletto presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro. Non nascondo l'emozione per questo esito. Rosario è stato al mio fianco in veste di vicepresidente negli ultimi due mandati in cui sono stato alla guida dell'associazione'.

"Congratulazioni a Rosario Valastro, eletto presidente della Croce Rossa italiana". Lo afferma il ministro della Salute, Orazio Schillaci, dicendosi "certo che con la sua lunga esperienza e la sua competenza saprà proseguire nell'opera di valorizzazione della Croce Rossa italiana".