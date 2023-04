Cristina Scuccia contro Ilary Blasi? Braccio di ferro sul bikini all'Isola (Di lunedì 17 aprile 2023) Parte stasera L'Isola dei Famosi con l'edizione numero 17, l'ottava in onda su Canale 5. Ilary Blasi torna in tv dopo la separazione ufficiale con Francesco Totti. Tra i concorrenti fortemente voluti dalla conduttrice vi è l'ex suor Cristina Scuccia. Questo dicono nei corridoi Mediaset alla vigilia della partenza del reality show più estremo. Una delle naufraghe più attese, pronte ad affrontare digiuni e prove di sopravvivenza, è proprio la donna che Ilary desiderava da tempo. "Porto sull'Isola l'ex suor Cristina e le faccio mettere il bikini", riporta la rivista DiPiù Tv intercettando una dichiarazione della padrona di casa della trasmissione. In una intervista al Corriere della Sera, invece, l'ex suora Cristina ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 17 aprile 2023) Parte stasera L'dei Famosi con l'edizione numero 17, l'ottava in onda su Canale 5.torna in tv dopo la separazione ufficiale con Francesco Totti. Tra i concorrenti fortemente voluti dalla conduttrice vi è l'ex suor. Questo dicono nei corridoi Mediaset alla vigilia della partenza del reality show più estremo. Una delle naufraghe più attese, pronte ad affrontare digiuni e prove di sopravvivenza, è proprio la donna chedesiderava da tempo. "Porto sull'l'ex suore le faccio mettere il", riporta la rivista DiPiù Tv intercettando una dichiarazione della padrona di casa della trasmissione. In una intervista al Corriere della Sera, invece, l'ex suora...

