Cristina Jovanovic | il cancro a 18 anni e il parto con il tumore che le schiacciava il cuore | «Ho rischiato | ma sono felice di essere viva»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... peppesava : RT @Ragusanews: Cristina Jovanovic, un tumore a 18 anni: 'Dopo 4 anni sono diventata mamma' - Ragusanews : Cristina Jovanovic, un tumore a 18 anni: 'Dopo 4 anni sono diventata mamma' - PressReview99 : Cristina Jovanovic, il cancro a 18 anni e il parto con il tumore che le schiacciava il cuore: «Ho rischiato, ma son… - infoitinterno : Cristina Jovanovic, il cancro a 18 anni e il parto con il tumore che le schiacciava il cuore: «Ho rischiato, ma son… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Cristina Jovanovic, il cancro a 18 anni e il parto con il tumore che le schiacciava il cuore: «Ho rischiato, ma sono fe… -

, 22 anni, ha partorito un bimbo all' ospedale Le Molinette di Torino. Adesso è a casa e si gode la nuova vita da mamma . 'Ho cominciato la mia seconda vita, o forse è la terza, ..., - si legge sul Corriere della Sera - in cura da 4 anni per un sarcoma del torace , è riuscita dare alla luce un bambino e ha subito l'asportazione di una massa che le comprimeva ...A 18 anni le hanno diagnosticato un . Quattro anni dopoha partorito un bimbo, lo ha fatto con il e un schiacciati da una massa tumorale. È diventata mamma grazie a un cesareo eseguito alle Molinette di e, qualche settimana dopo, grazie ...

Cristina Jovanovic, il cancro a 18 anni e il parto con il tumore che le ... leggo.it

La sua storia ha già fatto il giro del mondo. Con il cuore e un polmone schiacciati da un tumore è riuscita a partorire e qualche settimana dopo, grazie a un lungo e ...Ora Ora sto alla grande. Il mio fisico ne ha risentito certo, se penso che una volta facevo atletica..., ma respiro, vivo, posso occuparmi del mio bambino». Diventare madri, e salvare la vita: la pro ...