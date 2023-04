Crisi Lukaku-Inter, Javier Zanetti svela tutto: “Colpa di…” (Di lunedì 17 aprile 2023) L’Inter mercoledì sera affronterà il Benfica per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League: Zanetti parla così del match e di Lukaku. L’Inter se la vedrà mercoledì sera a San Siro contro il Benfica. Dopo l’importante vittoria conquistata in Portogallo nei quarti di andata di Champions League, i nerazzurri dovranno essere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 17 aprile 2023) L’mercoledì sera affronterà il Benfica per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League:parla così del match e di. L’se la vedrà mercoledì sera a San Siro contro il Benfica. Dopo l’importante vittoria conquistata in Portogallo nei quarti di andata di Champions League, i nerazzurri dovranno essere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieAnews_com : ???? #Inter, Javier #Zanetti parla di Romelu #Lukaku e della stagione che non è andata fin qui come ci si sarebbe as… - FrancePucci92 : @wazzaCN @fran_palu Lukaku magari avrebbe trovato prima la forma e senza la pressione di doversi guadagnare sempre… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Marchegiani: “Inter, attacco in crisi: Correa fa fatica a giocare a San Siro. E Lukaku…” - TheRobb1967 : Vlahovic non segna dalle vacanze di Natale ‘22 ma si parla solo della crisi di Lukaku #SassuoloJuve - fcin1908it : Marchegiani: “Inter, attacco in crisi: Correa fa fatica a giocare a San Siro. E Lukaku…” -