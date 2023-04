Criscitiello: «Inter, in estate se non sarà rivoluzione poco ci manca» (Di lunedì 17 aprile 2023) Criscitiello non riesce a darsi una spiegazione sulla stagione anomala dell’Inter: bene nelle coppe, impietose in campionato. In estate ci saranno dei cambiamenti INSPIEGABILE ? Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Michele Criscitiello fa qualche appunto sull’Inter: «L’Inter in campionato è irriconoscibile. Non c’è una spiegazione calcistica alla settimana che si è appena conclusa. Fai pena prima e dopo il Benfica, a Lisbona però fai una gran partita di qualità e carattere e sei con un piede e mezzo in semifinale di Champions League. C’è qualcosa che non funziona ma che sembrerebbe vada oltre il campo. Alla società, nella gestione, qualcosa è sfuggita di mano quest’anno e il risultato è il rischio di restare fuori dalla prossima competizione europea. L’Inter, come il ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023)non riesce a darsi una spiegazione sulla stagione anomala dell’: bene nelle coppe, impietose in campionato. Inci saranno dei cambiamenti INSPIEGABILE ? Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Michelefa qualche appunto sull’: «L’in campionato è irriconoscibile. Non c’è una spiegazione calcistica alla settimana che si è appena conclusa. Fai pena prima e dopo il Benfica, a Lisbona però fai una gran partita di qualità e carattere e sei con un piede e mezzo in semifinale di Champions League. C’è qualcosa che non funziona ma che sembrerebbe vada oltre il campo. Alla società, nella gestione, qualcosa è sfuggita di mano quest’anno e il risultato è il rischio di restare fuori dalla prossima competizione europea. L’, come il ...

