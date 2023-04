Così la Cina stringe la morsa su Taiwan e sugli Usa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Un articolo pubblicato su un sito vicino al Ministro delle Difesa cinese così descrive la #VonderLeyen: “ Una figur… - michele_geraci : Dal sito ufficiale di #Macron: senza mezzi termini, può piacere o no, ma dice chiaramente quello che pensa e rilanc… - paolopantaleoni : @balledelprete @putino stanno facendo allenamento con il giappone e la corea del sud , proprio davanti alla corea d… - sofonisba55 : RT @DomaniGiornale: La #Cina sarebbe pronta ad attuare un blocco economico contro #Taiwan. A Taipei il governo accumula viveri e minerali p… - Vvissco : @emanuele_sp6 @Agenzia_Ansa Io dico che è indipendente, gli Usa ecc dicono che è Cina, ma che comunque non vogliono… -

2023 - 04 - 17 18:18:54: domani importanti attività militari nel Mar Giallo L'Amministrazione ... Lubinets ha parlato di video di decapitazioni e mutilazioni girati dai militari russi, che -...Negli Emirati Arabi Uniti, di ritorno da una visita di quattro giorni in, Lula era tornato a ...come i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, perché 'non ......da un mandato d'arresto negli Stati Uniti per trasferimenti di petrolio dal Venezuela verso la... E, è emerso, la società mediatrice acquista dal colosso russo Rosneft con uno sconto di circa ...