Così Blinken rafforza l’asse con Francia, Germania e Uk (Di lunedì 17 aprile 2023) A margine della ministeriale Esteri del G7, Antony Blinken, segretario di Stato americano, e James Cleverly, ministro degli Esteri britannico, hanno rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione in Sudan. I due hanno chiesto, per usare le parole del secondo, “la cessazione immediata delle violenze, un ritorno ai colloqui” che portino a un governo “di civili”. Nella due giorni a Karuizawa, in Giappone, il capo della diplomazia statunitense, accompagnato dalla sottosegretaria per gli Affari politici Victoria Nuland, ha avuto incontri bilaterali con gli omologhi di Giappone (Yoshimasa Hayashi, il padrone di casa), Germania (Annalena Baerbock, reduce da un importante viaggio in Cina in cui ha sottolineato l’impegno europeo in difesa dello status quo di Taiwan) e Francia (Catherine Colonna, alle prese con il pesante fardello diplomatico ... Leggi su formiche (Di lunedì 17 aprile 2023) A margine della ministeriale Esteri del G7, Antony, segretario di Stato americano, e James Cleverly, ministro degli Esteri britannico, hanno rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione in Sudan. I due hanno chiesto, per usare le parole del secondo, “la cessazione immediata delle violenze, un ritorno ai colloqui” che portino a un governo “di civili”. Nella due giorni a Karuizawa, in Giappone, il capo della diplomazia statunitense, accompagnato dalla sottosegretaria per gli Affari politici Victoria Nuland, ha avuto incontri bilaterali con gli omologhi di Giappone (Yoshimasa Hayashi, il padrone di casa),(Annalena Baerbock, reduce da un importante viaggio in Cina in cui ha sottolineato l’impegno europeo in difesa dello status quo di Taiwan) e(Catherine Colonna, alle prese con il pesante fardello diplomatico ...

