Cosa si è comprata Veronica Lario: l'ultimo (impensabile) business (Di lunedì 17 aprile 2023) Miriam Bartolini, in arte Veronica Lario, per tutti l'ex moglie di Silvio Berlusconi, adesso si dà al fitness. O meglio, si dà all'imprenditoria del fitness: ha acquisito, come rivela il quotidiano on-line Open, il controllo della Ippocampo srl, che è una società specializzata nella gestione di alcune palestre. Lei, che imprenditrice lo è da tempo (la controllata Equitago srl, che fa parte del suo gruppo, era già collegata alla Ippocampo), la “scalata” l'ha fatta a piccoli passi. Prima ha deciso di rilevare la maggioranza delle quote societarie della Ippocampo (il 61%), poi ha acquistato anche gli ultimi due pacchetti mancanti. Quello di Alessandro Antonioli (che deteneva il 22%) e quello di Roberto Ronchi. Totale dell'operazione: 307mila euro, 20mila euro al valore nominale per il capitale sociale ai tre proprietari e successivamente a credito, cioè ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Miriam Bartolini, in arte, per tutti l'ex moglie di Silvio Berlusconi, adesso si dà al fitness. O meglio, si dà all'imprenditoria del fitness: ha acquisito, come rivela il quotidiano on-line Open, il controllo della Ippocampo srl, che è una società specializzata nella gestione di alcune palestre. Lei, che imprenditrice lo è da tempo (la controllata Equitago srl, che fa parte del suo gruppo, era già collegata alla Ippocampo), la “scalata” l'ha fatta a piccoli passi. Prima ha deciso di rilevare la maggioranza delle quote societarie della Ippocampo (il 61%), poi ha acquistato anche gli ultimi due pacchetti mancanti. Quello di Alessandro Antonioli (che deteneva il 22%) e quello di Roberto Ronchi. Totale dell'operazione: 307mila euro, 20mila euro al valore nominale per il capitale sociale ai tre proprietari e successivamente a credito, cioè ...

