Corte dei Conti, Consiglio di Stato conferma Tommaso Miele presidente aggiunto (Di lunedì 17 aprile 2023) Respinto il ricorso contro la nomina confermata dal Consiglio di Stato la nomina di Tommaso Miele a presidente aggiunto della Corte dei Conti. I giudici della settima sezione di Palazzo Spada (presidente Marco Lipari, estensore Fabio Franconiero) hanno respinto l'appello proposto da Luciano Calamaro, all'epoca dei fatti presidente di sezione della Corte dei Conti che aveva partecipato all'interpello per presidente aggiunto della Corte, contro la nomina di Tommaso Miele, anche lui presidente di sezione, disposta dall'organo di autogoverno della magistratura contabile ...

