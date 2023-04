Cori e rumore | i tifosi del Napoli sotto l' hotel dei rossoneri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioRossonera : ??? - Come promesso i tifosi del #Napoli sono arrivati sotto l'hotel del #Milan: rumore, clacson e cori contro Theo… -

Circa 200 tifosi azzurri si sono recati sotto l'albergo che ospita il Diavolo sul lungomare. Tra poche ore al Maradona il ritorno dei quarti di finale ...Ai momenti di gioco, con canzoncine e, si sono alternati gli interventi di esperti e genitori, sottolineati dal ritmo e daldi decine di pentole e coperchi, una modalità di protesta ...Ai momenti di gioco, con canzoncine e, si sono alternati gli interventi di esperti e genitori, sottolineati dal ritmo e daldi decine di pentole e coperchi, una modalità di protesta ...

Festa tra studenti alla residenza Donati "Rumore e schiamazzi fino ... il Resto del Carlino

Proteste con intervento della Polizia municpale sabato notte per una festa organizzata nella residenza universitaria Donati in via Emilia Est. "La musica, ad altissimo volume ed udibile in tutto il vi ...Deserto attorno al palasport, l’incredulità della gente, le abitudini di una ragazzina normale che viveva un’avventura speciale. Viaggio nella città che ha perso una parte di sé ...