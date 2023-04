Controlli al Maradona per Napoli-Verona: denunce e sanzioni (Di lunedì 17 aprile 2023) Controlli allo stadio Maradona per la partita Napoli-Verona, sanzionate 11 persone e denunciato un bagarino Controlli allo stadio Maradona per Napoli-Verona. Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello stadio “Maradona” in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Verona. Gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio, hanno sanzionato 11 persone per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo. Le hanno trovate in possesso di sostanza stupefacente; per tale motivo, sono state altresì sanzionate amministrativamente. Inoltre, i poliziotti hanno sorpreso un 25enne ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 17 aprile 2023)allo stadioper la partita, sanzionate 11 persone e denunciato un bagarinoallo stadioper. Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello stadio “” in occasione dell’incontro di calcio. Gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio, hanno sanzionato 11 persone per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo. Le hanno trovate in possesso di sostanza stupefacente; per tale motivo, sono state altresì sanzionate amministrativamente. Inoltre, i poliziotti hanno sorpreso un 25enne ...

