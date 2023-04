Conferenza stampa Napoli-Milan, Pioli: “Siamo qui per giocarci la Champions” (Di lunedì 17 aprile 2023) Torna in Conferenza stampa Stefano Pioli alla vigilia della partita di Champions League Napoli-Milan. Il tecnico rossonero, dalla sala stampa, risponde alle domande dei giornalisti prima di sfidare in trasferta il Napoli di Spalletti allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli domani alle 21:00. Tutto è ancora da decidere: la partita d’andata ha visto la vittoria di misura da parte del Diavolo per 1-0. Questo match è decisivo per entrambe: per il Milan sarebbe il coronamento di un obiettivo che manca da troppo tempo, per il Napoli la possibilità di scrivere la storia del club. Napoli-Milan, Pioli in Conferenza ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 17 aprile 2023) Torna inStefanoalla vigilia della partita diLeague. Il tecnico rossonero, dalla sala, risponde alle domande dei giornalisti prima di sfidare in trasferta ildi Spalletti allo Stadio Diego Armando Maradona didomani alle 21:00. Tutto è ancora da decidere: la partita d’andata ha visto la vittoria di misura da parte del Diavolo per 1-0. Questo match è decisivo per entrambe: per ilsarebbe il coronamento di un obiettivo che manca da troppo tempo, per illa possibilità di scrivere la storia del club.in...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : ??? Click the link to become a YouTube member and watch the presser live, in English ?? - Raiofficialnews : ?? '#TinaAnselmi - Una vita per la democrazia', una co-produzione #RaiFiction e @bibifilm: martedì #25aprile alle 2… - adg_iovoto : Sono intervenuto alla conferenza stampa alla Camera, organizzata dall'onorevole Elisabetta Gardini di… - rnstdelaserna : Punti principali delle dichiarazioni di Sergey Lavrov a seguito della conferenza stampa congiunta con il ministro d… - PianetaMilan : #Milan, #Pioli: '#BrahimDiaz? Mi piacerebbe averlo ancora' #SempreMilan -