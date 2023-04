Concorso Provincia di Ancona: Bando per 2 Operatori Esperti (Di lunedì 17 aprile 2023) La Provincia di Ancona ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 2 Operatori Esperti, Tecnici, di cui 1 Manutentore e 1 Autista Scuolabus. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Per partecipare al Bando di Concorso serve esperienza pregressa, cittadinanza italiana, predisposizione fisica alla mansione, abilitazione alla guida di automezzi di proprietà comunale e al trasporto di persone, affidabilità, precisione, predisposizione al lavoro di squadra e nessuna pendenza penale. Il Bando é esplicativo per entrambi i Profili Professionali richiesti, la scadenza é prevista il giorno 14 maggio 2023, invia la tua Candidatura Adesso. Bando di Concorso La ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 17 aprile 2023) Ladiha indetto unPubblico per la ricerca di 2, Tecnici, di cui 1 Manutentore e 1 Autista Scuolabus. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Per partecipare aldiserve esperienza pregressa, cittadinanza italiana, predisposizione fisica alla mansione, abilitazione alla guida di automezzi di proprietà comunale e al trasporto di persone, affidabilità, precisione, predisposizione al lavoro di squadra e nessuna pendenza penale. Ilé esplicativo per entrambi i Profili Professionali richiesti, la scadenza é prevista il giorno 14 maggio 2023, invia la tua Candidatura Adesso.diLa ...

