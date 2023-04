Concorso Comunità di Montagna Prealpi Friulane: 1 Contabile (Di lunedì 17 aprile 2023) La Comunità di Montagna Prealpi Friulane Orientali di Maniago ha indetto un Concorso Pubblico per selezionare 1 Funzionario Contabile, in categoria D, da assegnare all’area finanziaria del Comune di Sequals. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Per partecipare al Bando di Concorso serve laurea magistrale in materie economiche, cittadinanza italiana o di altro paese europeo, padronanza della lingua inglese, buone doti organizzative, comunicative e relazionali, predisposizione al team working, residenza nella Regione Friuli Venezia Giulia. Nel link del Bando Integrale sono disponibili informazioni per la presentazione della Candidatura. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 17 aprile 2023) LadiOrientali di Maniago ha indetto unPubblico per selezionare 1 Funzionario, in categoria D, da assegnare all’area finanziaria del Comune di Sequals. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Per partecipare al Bando diserve laurea magistrale in materie economiche, cittadinanza italiana o di altro paese europeo, padronanza della lingua inglese, buone doti organizzative, comunicative e relazionali, predisposizione al team working, residenza nella Regione Friuli Venezia Giulia. Nel link del Bando Integrale sono disponibili informazioni per la presentazione della Candidatura. Bando diE' indettopubblico, ...

