Concorso ATA 24 mesi, regolamento supplenze, concorsi DSGA ed ex LSU: la Uil Scuola Rua chiede al Ministero convocazione urgente (Di lunedì 17 aprile 2023) La Federazione UIL Scuola Rua ha inviato al Ministero una richiesta di apertura di tavoli specifici per affrontare le criticità legate ad alcune tematiche relative all'aggiornamento dell’ordinanza ministeriale n° 21 del 23 febbraio 2009 relativa all’indizione e svolgimento dei concorsi ATA 24 mesi, aggiornamento del regolamento delle supplenze, concorsi DSGA ed EX LSU, posizioni economiche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 aprile 2023) La Federazione UILRua ha inviato aluna richiesta di apertura di tavoli specifici per affrontare le criticità legate ad alcune tematiche relative all'aggiornamento dell’ordinanza ministeriale n° 21 del 23 febbraio 2009 relativa all’indizione e svolgimento deiATA 24, aggiornamento deldelleed EX LSU, posizioni economiche. L'articolo .

