Concertone Primo Maggio 2023 | nel cast Fulminacci | Carl Brave | Aiello

Fulminacci, Carl Brave e Aiello si aggiungono alla line up del Concertone del Primo Maggio 2023 di Roma Cresce l'attesa per il Concerto del Primo Maggio Roma, l'evento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany che verrà trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio2, Rai Play e Rai Italia. Sui canali social (Instagram – Facebook – Twitter – TikTok) del Primo Maggio di Roma è iniziato il conto alla rovescia e periodicamente viene svelato un nuovo tassello del puzzle che andrà a comporre il cast del Concertone. Dopo Aurora, Ariete, Coma Cose, Mr. Rain, Matteo Paolillo, Tananai e BNKR44 continua crescere la lineup.

